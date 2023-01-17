Фадеичев Василий Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФадеичев Василий Георгиевич

Фадеичев Василий Георгиевич

avatar

Место рождения

Афёрово, Костромской муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Фадеичев Георгий Андреев

Мать: не указана

Афёрово, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Параскева Васильевна

Мать ребёнка: Фадеичева Анна Александровна

Афёрово, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Фадеичев Николай Васильевич

Мать ребёнка: Фадеичева Анна Александровна

Афёрово, Костромской муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фадеичева Анна Александровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close