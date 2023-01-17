Фадеичев Василий Георгиевич
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Фадеичев Георгий Андреев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Параскева Васильевна
Мать ребёнка: Фадеичева Анна Александровна
Рождение ребёнка
1907
Сын: Фадеичев Николай Васильевич
Мать ребёнка: Фадеичева Анна Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно