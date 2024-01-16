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Колосов Гаврил Георгиевич

Место рождения

д. Зауткино

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Колосов Егор Иванович

Мать: Колосова Марфа Ларионовна

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1883

Сын: Колосов Спиридон Гаврилович

Мать ребёнка: Колосова Параскева Агеевна (Аггеевна)

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1894

Сын: Колосов Андрей Гаврилович

Мать ребёнка: Колосова Параскева Агеевна (Аггеевна)

д. Зауткино
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колосова Параскева Агеевна (Аггеевна)

д. Зауткино
Смерть
Неизвестно
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