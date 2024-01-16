Колосов Гаврил Георгиевич
Место рожденияд. Зауткино
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Колосов Егор Иванович
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1883
Сын: Колосов Спиридон Гаврилович
Мать ребёнка: Колосова Параскева Агеевна (Аггеевна)
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1894
Сын: Колосов Андрей Гаврилович
Мать ребёнка: Колосова Параскева Агеевна (Аггеевна)
д. Зауткино
Бракосочетание
Неизвестно
д. Зауткино
Смерть
Неизвестно