Колосова Марфа Ларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1844
Сын: Колосов Степан Егорович (Георгиевич)
Отец ребёнка: Колосов Егор Иванович
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Мария Егоровна
Отец ребёнка: Колосов Егор Иванович
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1853
Сын: Колосов Виктор Георгиевич
Отец ребёнка: Колосов Егор Иванович
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1857
Сын: Колосов Гаврил Георгиевич
Отец ребёнка: Колосов Егор Иванович
д. Зауткино
Рождение ребёнка
26.06.1866
Дочь: Ефимия Егоровна (Георгиевна)
Отец ребёнка: Колосов Егор Иванович
д. Зауткино
Бракосочетание
Неизвестно
д. Зауткино
Смерть
Неизвестно