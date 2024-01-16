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Колосова Марфа Ларионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Сын: Колосов Степан Егорович (Георгиевич)

Отец ребёнка: Колосов Егор Иванович

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Мария Егоровна

Отец ребёнка: Колосов Егор Иванович

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1853

Сын: Колосов Виктор Георгиевич

Отец ребёнка: Колосов Егор Иванович

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1857

Сын: Колосов Гаврил Георгиевич

Отец ребёнка: Колосов Егор Иванович

д. Зауткино
Рождение ребёнка
26.06.1866

Дочь: Ефимия Егоровна (Георгиевна)

Отец ребёнка: Колосов Егор Иванович

д. Зауткино
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Егор Иванович

д. Зауткино
Смерть
Неизвестно
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