Колосов Егор Иванович
Место рожденияд. Зауткино
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Колосов Иван Пантелеев
Мать: ?
д. Зауткино
Бракосочетание
Неизвестно
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1844
Сын: Колосов Степан Егорович (Георгиевич)
Мать ребёнка: Колосова Марфа Ларионовна
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Мария Егоровна
Мать ребёнка: Колосова Марфа Ларионовна
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1853
Сын: Колосов Виктор Георгиевич
Мать ребёнка: Колосова Марфа Ларионовна
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1857
Сын: Колосов Гаврил Георгиевич
Мать ребёнка: Колосова Марфа Ларионовна
д. Зауткино
Рождение ребёнка
26.06.1866
Дочь: Ефимия Егоровна (Георгиевна)
Мать ребёнка: Колосова Марфа Ларионовна
д. Зауткино
Смерть
Неизвестно