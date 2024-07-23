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Колосов Егор Иванович

Место рождения

д. Зауткино

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Колосов Иван Пантелеев

Мать: ?

д. Зауткино
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колосова Марфа Ларионовна

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1844

Сын: Колосов Степан Егорович (Георгиевич)

Мать ребёнка: Колосова Марфа Ларионовна

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Мария Егоровна

Мать ребёнка: Колосова Марфа Ларионовна

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1853

Сын: Колосов Виктор Георгиевич

Мать ребёнка: Колосова Марфа Ларионовна

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1857

Сын: Колосов Гаврил Георгиевич

Мать ребёнка: Колосова Марфа Ларионовна

д. Зауткино
Рождение ребёнка
26.06.1866

Дочь: Ефимия Егоровна (Георгиевна)

Мать ребёнка: Колосова Марфа Ларионовна

д. Зауткино
Смерть
Неизвестно

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