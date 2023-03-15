Ручкина Анна Власова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРучкина Анна Власова

Ручкина Анна Власова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Мария Михайлова

Отец ребёнка: Ручкин Михаил Сергеев

Лунево, Юхновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Ручкин Григорий Михайлов

Отец ребёнка: Ручкин Михаил Сергеев

Лунево, Юхновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
09.08.1913

Дочь: Елизавета Михайлова

Отец ребёнка: Ручкин Михаил Сергеев

Лунево, Юхновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
17.08.1916

Дочь: Васса Михайлова

Отец ребёнка: Ручкин Михаил Сергеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ручкин Михаил Сергеев

Место жительства
Неизвестно
Лунево, Юхновский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close