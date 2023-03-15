Ручкина Анна Власова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Мария Михайлова
Отец ребёнка: Ручкин Михаил Сергеев
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Ручкин Михаил Сергеев
Рождение ребёнка
09.08.1913
Дочь: Елизавета Михайлова
Отец ребёнка: Ручкин Михаил Сергеев
Рождение ребёнка
17.08.1916
Дочь: Васса Михайлова
Отец ребёнка: Ручкин Михаил Сергеев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно