Ручкин Михаил Сергеев
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Ручкин Сергей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Мария Михайлова
Мать ребёнка: Ручкина Анна Власова
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Ручкина Анна Власова
Рождение ребёнка
09.08.1913
Дочь: Елизавета Михайлова
Мать ребёнка: Ручкина Анна Власова
Рождение ребёнка
17.08.1916
Дочь: Васса Михайлова
Мать ребёнка: Ручкина Анна Власова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ручкина Анна Власова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно