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Ручкин Михаил Сергеев

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Место рождения

Лунево, Юхновский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Ручкин Сергей

Мать: не указана

Лунево, Юхновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Мария Михайлова

Мать ребёнка: Ручкина Анна Власова

Лунево, Юхновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Ручкин Григорий Михайлов

Мать ребёнка: Ручкина Анна Власова

Лунево, Юхновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
09.08.1913

Дочь: Елизавета Михайлова

Мать ребёнка: Ручкина Анна Власова

Лунево, Юхновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
17.08.1916

Дочь: Васса Михайлова

Мать ребёнка: Ручкина Анна Власова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ручкина Анна Власова

Место жительства
Неизвестно
Лунево, Юхновский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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