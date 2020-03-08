Кривощёкова Татьяна Петровна
Место рождения
Дата рождения17.04.1947
Дата смерти08.03.2020
ПолЖенский
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1947
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.12.1970
Дочь: Шитикова Марина Николаевна
Отец ребёнка: Кривощёков Николай Макарович
Рождение ребёнка
05.06.1972
Дочь: Кузьмина Светлана Николаевна
Отец ребёнка: Кривощёков Николай Макарович
Рождение ребёнка
25.09.1978
Сын: Кривощёков Александр Николаевич
Отец ребёнка: Кривощёков Николай Макарович
Рождение ребёнка
03.02.1980
Дочь: Коршикова Елена Николаевна
Отец ребёнка: Кривощёков Николай Макарович
Смерть
08.03.2020