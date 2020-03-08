Кривощёкова Татьяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКривощёкова Татьяна Петровна

Кривощёкова Татьяна Петровна

Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

17.04.1947

Дата смерти

08.03.2020

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1947

Отец: Бастриков Петр Андреевич

Мать: Бастрикова Любовь Тимофеевна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривощёков Николай Макарович

Рождение ребёнка
03.12.1970

Дочь: Шитикова Марина Николаевна

Отец ребёнка: Кривощёков Николай Макарович

Рождение ребёнка
05.06.1972

Дочь: Кузьмина Светлана Николаевна

Отец ребёнка: Кривощёков Николай Макарович

Рождение ребёнка
25.09.1978

Сын: Кривощёков Александр Николаевич

Отец ребёнка: Кривощёков Николай Макарович

Рождение ребёнка
03.02.1980

Дочь: Коршикова Елена Николаевна

Отец ребёнка: Кривощёков Николай Макарович

Смерть
08.03.2020

Мы используем куки для улучшения работы сайта.