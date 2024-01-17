Бастрикова Любовь Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБастрикова Любовь Тимофеевна

Бастрикова Любовь Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.11.1930

Дочь: Москвина Анна Петровна

Отец ребёнка: Бастриков Петр Андреевич

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
03.02.1936

Дочь: Андреева Тамара Петровна

Отец ребёнка: Бастриков Петр Андреевич

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
30.12.1937

Дочь: Устинова Людмила Петровна

Отец ребёнка: Бастриков Петр Андреевич

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
17.04.1947

Дочь: Кривощёкова Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Бастриков Петр Андреевич

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1949

Сын: Бастриков Александр Петрович

Отец ребёнка: Бастриков Петр Андреевич

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
11.12.1951

Сын: Бастриков Анатолий Петрович

Отец ребёнка: Бастриков Петр Андреевич

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
22.12.1954

Дочь: Ремесник Наталья Петровна

Отец ребёнка: Бастриков Петр Андреевич

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Землина Вера Петровна

Отец ребёнка: Бастриков Петр Андреевич

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокимова Валентина Петровна

Отец ребёнка: Бастриков Петр Андреевич

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бастриков Владимир Петрович

Отец ребёнка: Бастриков Петр Андреевич

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close