Бастрикова Любовь Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.11.1930
Дочь: Москвина Анна Петровна
Отец ребёнка: Бастриков Петр Андреевич
Рождение ребёнка
03.02.1936
Дочь: Андреева Тамара Петровна
Отец ребёнка: Бастриков Петр Андреевич
Рождение ребёнка
30.12.1937
Дочь: Устинова Людмила Петровна
Отец ребёнка: Бастриков Петр Андреевич
Рождение ребёнка
17.04.1947
Дочь: Кривощёкова Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Бастриков Петр Андреевич
Рождение ребёнка
1949
Сын: Бастриков Александр Петрович
Отец ребёнка: Бастриков Петр Андреевич
Рождение ребёнка
11.12.1951
Сын: Бастриков Анатолий Петрович
Отец ребёнка: Бастриков Петр Андреевич
Рождение ребёнка
22.12.1954
Дочь: Ремесник Наталья Петровна
Отец ребёнка: Бастриков Петр Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Землина Вера Петровна
Отец ребёнка: Бастриков Петр Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокимова Валентина Петровна
Отец ребёнка: Бастриков Петр Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бастриков Владимир Петрович
Отец ребёнка: Бастриков Петр Андреевич
Смерть
Неизвестно