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Колосов Димитрий Никифорович

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Место рождения

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Колосов Никифор Иванович

Мать: Колосова Пелагея Емельяновна

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Колосов Степан Дмитриевич

Мать ребёнка: Колосова Ирина Андреевна

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Колосов Дмитрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Колосова Ирина Андреевна

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Летовальцева Марфа Дмитриевна

Мать ребёнка: Колосова Ирина Андреевна

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Колосова Фёкла Дмитриевна

Мать ребёнка: Колосова Ирина Андреевна

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колосова Ирина Андреевна

Смерть
Неизвестно
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