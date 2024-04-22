Колосов Димитрий Никифорович
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Рождение ребёнка
1884
Сын: Колосов Степан Дмитриевич
Мать ребёнка: Колосова Ирина Андреевна
Рождение ребёнка
1884
Сын: Колосов Дмитрий Дмитриевич
Мать ребёнка: Колосова Ирина Андреевна
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Летовальцева Марфа Дмитриевна
Мать ребёнка: Колосова Ирина Андреевна
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Колосова Фёкла Дмитриевна
Мать ребёнка: Колосова Ирина Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колосова Ирина Андреевна
Смерть
Неизвестно