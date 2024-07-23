Колосова Ирина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосова Ирина Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Димитрий Никифорович

Рождение ребёнка
1884

Сын: Колосов Степан Дмитриевич

Отец ребёнка: Колосов Димитрий Никифорович

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Колосов Дмитрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Колосов Димитрий Никифорович

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Летовальцева Марфа Дмитриевна

Отец ребёнка: Колосов Димитрий Никифорович

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Колосова Фёкла Дмитриевна

Отец ребёнка: Колосов Димитрий Никифорович

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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