Колосова Ирина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1884
Сын: Колосов Степан Дмитриевич
Отец ребёнка: Колосов Димитрий Никифорович
Рождение ребёнка
1884
Сын: Колосов Дмитрий Дмитриевич
Отец ребёнка: Колосов Димитрий Никифорович
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Летовальцева Марфа Дмитриевна
Отец ребёнка: Колосов Димитрий Никифорович
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Колосова Фёкла Дмитриевна
Отец ребёнка: Колосов Димитрий Никифорович
Смерть
Неизвестно