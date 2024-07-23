Колосова Пелагея Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Корзников Емельян Анфимович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1843
Сын: Колосов Тимофей Никифорович
Отец ребёнка: Колосов Никифор Иванович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Александра Никифоровна
Отец ребёнка: Колосов Никифор Иванович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Татьяна Никифоровна
Отец ребёнка: Колосов Никифор Иванович
Рождение ребёнка
1850
Сын: Колосов Димитрий Никифорович
Отец ребёнка: Колосов Никифор Иванович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Красильникова Татьяна Никифоровна
Отец ребёнка: Колосов Никифор Иванович
Рождение ребёнка
13.05.1857
Сын: Колосов Константин Никифорович
Отец ребёнка: Колосов Никифор Иванович
Запись в метрической книге 1857 г.
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Колосов Михаил Никифорович
Отец ребёнка: Колосов Никифор Иванович
Рождение ребёнка
После 1860
Сын: Колосов Прокопий Никифорович
Отец ребёнка: Колосов Никифор Иванович
Смерть
Неизвестно