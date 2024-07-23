Колосова Пелагея Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосова Пелагея Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Корзников Емельян Анфимович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Никифор Иванович

Рождение ребёнка
1843

Сын: Колосов Тимофей Никифорович

Отец ребёнка: Колосов Никифор Иванович

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Александра Никифоровна

Отец ребёнка: Колосов Никифор Иванович

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Татьяна Никифоровна

Отец ребёнка: Колосов Никифор Иванович

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Колосов Димитрий Никифорович

Отец ребёнка: Колосов Никифор Иванович

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Красильникова Татьяна Никифоровна

Отец ребёнка: Колосов Никифор Иванович

Рождение ребёнка
13.05.1857

Сын: Колосов Константин Никифорович

Отец ребёнка: Колосов Никифор Иванович

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Запись в метрической книге 1857 г.
Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Колосов Михаил Никифорович

Отец ребёнка: Колосов Никифор Иванович

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
После 1860

Сын: Колосов Прокопий Никифорович

Отец ребёнка: Колосов Никифор Иванович

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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