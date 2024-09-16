Артеменко Иван Борисович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1867
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867
Бракосочетание
27.01.1891 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.10.1897 ст.
Сын: Артеменко Василий Иванович
Мать ребёнка: Артеменко (Зуева) Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
12.10.1899 ст.
Сын: Артеменко Григорий Иванович
Мать ребёнка: Артеменко (Зуева) Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
11.11.1911 ст.
Сын: Артеменко Максим Иванович
Мать ребёнка: Артеменко (Зуева) Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
23.05.1914 ст.
Сын: Артеменко Владимир Иванович
Мать ребёнка: Артеменко (Зуева) Мария Яковлевна