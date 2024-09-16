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Артеменко Иван Борисович

Место рождения

Торчилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1867

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867

Отец: Артеменко Борис Артемьевич

Мать: Артеменко Анастасия Аникеевна

Торчилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
27.01.1891 ст.

Жена: Артеменко (Зуева) Мария Яковлевна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.10.1897 ст.

Сын: Артеменко Василий Иванович

Мать ребёнка: Артеменко (Зуева) Мария Яковлевна

Торчилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.10.1899 ст.

Сын: Артеменко Григорий Иванович

Мать ребёнка: Артеменко (Зуева) Мария Яковлевна

Торчилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.11.1911 ст.

Сын: Артеменко Максим Иванович

Мать ребёнка: Артеменко (Зуева) Мария Яковлевна

Чарга, Саянский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
23.05.1914 ст.

Сын: Артеменко Владимир Иванович

Мать ребёнка: Артеменко (Зуева) Мария Яковлевна

Чарга, Саянский муниципальный район, Красноярский край

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