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Артеменко Борис Артемьевич

Место рождения

Торчилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1836

Дата смерти

22.10.1896 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Торчилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Артеменко Анастасия Аникеевна

Рождение ребёнка
Около 1867

Сын: Артеменко Иван Борисович

Мать ребёнка: Артеменко Анастасия Аникеевна

Торчилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.11.1875 ст.

Сын: Артеменко Филипп Борисович

Мать ребёнка: Артеменко Анастасия Аникеевна

Торчилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
22.10.1896 ст.
Торчилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Похороны
24.10.1896 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

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