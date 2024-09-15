Артеменко Борис Артемьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1836
Дата смерти22.10.1896 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1867
Мать ребёнка: Артеменко Анастасия Аникеевна
Рождение ребёнка
15.11.1875 ст.
Сын: Артеменко Филипп Борисович
Мать ребёнка: Артеменко Анастасия Аникеевна
Смерть
22.10.1896 ст.
Похороны
24.10.1896 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область