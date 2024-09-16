Артеменко (Зуева) Мария Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артеменко (Зуева) Мария Яковлевна

Место рождения

Рысцево, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1870

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Зуев Яков Семёнович

Мать: Зуева Марфа Игнатьевна

Рысцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
27.01.1891 ст.

Муж: Артеменко Иван Борисович

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.10.1897 ст.

Сын: Артеменко Василий Иванович

Отец ребёнка: Артеменко Иван Борисович

Торчилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.10.1899 ст.

Сын: Артеменко Григорий Иванович

Отец ребёнка: Артеменко Иван Борисович

Торчилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.11.1911 ст.

Сын: Артеменко Максим Иванович

Отец ребёнка: Артеменко Иван Борисович

Чарга, Саянский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
23.05.1914 ст.

Сын: Артеменко Владимир Иванович

Отец ребёнка: Артеменко Иван Борисович

Чарга, Саянский муниципальный район, Красноярский край

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