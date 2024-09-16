Артеменко (Зуева) Мария Яковлевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: Зуев Яков Семёнович
Мать: Зуева Марфа Игнатьевна
Бракосочетание
27.01.1891 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.10.1897 ст.
Сын: Артеменко Василий Иванович
Отец ребёнка: Артеменко Иван Борисович
Рождение ребёнка
12.10.1899 ст.
Сын: Артеменко Григорий Иванович
Отец ребёнка: Артеменко Иван Борисович
Рождение ребёнка
11.11.1911 ст.
Сын: Артеменко Максим Иванович
Отец ребёнка: Артеменко Иван Борисович
Рождение ребёнка
23.05.1914 ст.
Сын: Артеменко Владимир Иванович
Отец ребёнка: Артеменко Иван Борисович