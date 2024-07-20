Патруков Пётр Григорьевич
Место рожденияПатрукова
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Патруков Григорий
Мать: не указана
Патрукова
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719, Оп. 10, Д. 529, С.60 (МК-1874) - брак
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Первая_Петра
Бракосочетание
21.11.1874
Ошиб, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719, Оп. 10, Д. 529, С.60 (МК-1874)
Смерть
Неизвестно