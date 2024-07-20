Патруков Пётр Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Патруков Пётр Григорьевич

Место рождения

Патрукова

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1834 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1852 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Патруков Григорий

Мать: не указана

Патрукова
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719, Оп. 10, Д. 529, С.60 (МК-1874) - брак
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Первая_Петра

Бракосочетание
21.11.1874

Жена: Баяндина Васса Георгиевна

Ошиб, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719, Оп. 10, Д. 529, С.60 (МК-1874)
Смерть
Неизвестно

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