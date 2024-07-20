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Патруков Григорий

Место рождения

Патрукова, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

До 1834

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Патрукова, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719, Оп. 10, Д. 529, С.50 (МК-1874) - брак сына
Рождение ребёнка
1852

Сын: Патруков Пётр Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Патрукова
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719, Оп. 10, Д. 529, С.60 (МК-1874) - брак

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