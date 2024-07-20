Патруков Григорий
Место рождения
Дата рожденияДо 1834
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1834
Отец: не указан
Мать: не указана
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719, Оп. 10, Д. 529, С.50 (МК-1874) - брак сына
Рождение ребёнка
1852
Сын: Патруков Пётр Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Патрукова
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719, Оп. 10, Д. 529, С.60 (МК-1874) - брак