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Дерибин Филипп Кириллович

Место рождения

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Дерибин Кирило Трифанович

Мать: Дерибина Екатерина Андреевна

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Терентьева Васса Филипповна

Мать ребёнка: Дерибина Екатерина Андреевна

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Дерибин Семен Филиппович

Мать ребёнка: Дерибина Екатерина Андреевна

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Дерибина Марья Филипповна

Мать ребёнка: Дерибина Екатерина Андреевна

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дерибина Екатерина Андреевна

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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