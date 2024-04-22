Дерибин Филипп Кириллович
Место рождения
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Терентьева Васса Филипповна
Мать ребёнка: Дерибина Екатерина Андреевна
Рождение ребёнка
1757
Мать ребёнка: Дерибина Екатерина Андреевна
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Дерибина Марья Филипповна
Мать ребёнка: Дерибина Екатерина Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно