Дерибина (Дерибина) Екатерина Андреевна
Место рождения
Дата рождения1702
Дата смерти1770
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702
Рождение ребёнка
1723
Дочь: Мохнаткина Анна Кирилловна
Отец ребёнка: Дерибин Кирило Трифанович
Рождение ребёнка
1730
Отец ребёнка: Дерибин Кирило Трифанович
Рождение ребёнка
1732
Сын: Дерибин Филипп Кириллович
Отец ребёнка: Дерибин Кирило Трифанович
Рождение ребёнка
1736
Отец ребёнка: Дерибин Кирило Трифанович
Рождение ребёнка
1743
Сын: Дерибин Тимофей Кириллович
Отец ребёнка: Дерибин Кирило Трифанович
Рождение ребёнка
1747
Отец ребёнка: Дерибин Кирило Трифанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1770