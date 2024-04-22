Дерибина (Дерибина) Екатерина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дерибина (Дерибина) Екатерина Андреевна

Место рождения

Ценогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1702

Дата смерти

1770

Пол

Женский

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: не указан

Мать: не указана

Ценогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1723

Дочь: Мохнаткина Анна Кирилловна

Отец ребёнка: Дерибин Кирило Трифанович

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1730

Сын: Дерибин Иван Кириллович

Отец ребёнка: Дерибин Кирило Трифанович

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1732

Сын: Дерибин Филипп Кириллович

Отец ребёнка: Дерибин Кирило Трифанович

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1736

Сын: Дерибин Ефрем Кириллович

Отец ребёнка: Дерибин Кирило Трифанович

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1743

Сын: Дерибин Тимофей Кириллович

Отец ребёнка: Дерибин Кирило Трифанович

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1747

Сын: Дерибин Осип Кириллович

Отец ребёнка: Дерибин Кирило Трифанович

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дерибин Кирило Трифанович

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1770
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