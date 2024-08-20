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Прокопьев Гавриил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Дата смерти

1785

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прокопьев Евтифей Гаврилович

Мать ребёнка: Анна Леонтьевна Орина (Ирина/Анна) Леонтьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Леонтьевна Орина (Ирина/Анна) Леонтьевна

Рождение ребёнка
1744

Сын: Прокопьев Михайло Гаврилович

Мать ребёнка: Анна Леонтьевна Орина (Ирина/Анна) Леонтьевна

Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Прокопьев Дмитрий Гаврилович

Мать ребёнка: Анна Леонтьевна Орина (Ирина/Анна) Леонтьевна

Рождение ребёнка
1768

Сын: Стрельцов Пантелеймон Гаврилович

Мать ребёнка: Анна Леонтьевна Орина (Ирина/Анна) Леонтьевна

Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Прокопьев Иван Гаврилович

Мать ребёнка: Анна Леонтьевна Орина (Ирина/Анна) Леонтьевна

Смерть
1785
Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край

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