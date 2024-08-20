Прокопьев Гавриил
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
Дата смерти1785
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прокопьев Евтифей Гаврилович
Мать ребёнка: Анна Леонтьевна Орина (Ирина/Анна) Леонтьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1744
Сын: Прокопьев Михайло Гаврилович
Мать ребёнка: Анна Леонтьевна Орина (Ирина/Анна) Леонтьевна
Рождение ребёнка
Около 1767
Сын: Прокопьев Дмитрий Гаврилович
Мать ребёнка: Анна Леонтьевна Орина (Ирина/Анна) Леонтьевна
Рождение ребёнка
1768
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Прокопьев Иван Гаврилович
Мать ребёнка: Анна Леонтьевна Орина (Ирина/Анна) Леонтьевна
Смерть
1785
Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край