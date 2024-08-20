Анна Леонтьевна Орина (Ирина/Анна) Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1720
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прокопьев Евтифей Гаврилович
Отец ребёнка: Прокопьев Гавриил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Прокопьев Гавриил
Рождение ребёнка
1744
Сын: Прокопьев Михайло Гаврилович
Отец ребёнка: Прокопьев Гавриил
Рождение ребёнка
Около 1767
Сын: Прокопьев Дмитрий Гаврилович
Отец ребёнка: Прокопьев Гавриил
Рождение ребёнка
1768
Сын: Стрельцов Пантелеймон Гаврилович
Отец ребёнка: Прокопьев Гавриил
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Прокопьев Иван Гаврилович
Отец ребёнка: Прокопьев Гавриил
Смерть
Неизвестно