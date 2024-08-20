Анна Леонтьевна Орина (Ирина/Анна) Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Леонтьевна Орина (Ирина/Анна) Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1720

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прокопьев Евтифей Гаврилович

Отец ребёнка: Прокопьев Гавриил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокопьев Гавриил

Рождение ребёнка
1744

Сын: Прокопьев Михайло Гаврилович

Отец ребёнка: Прокопьев Гавриил

Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Прокопьев Дмитрий Гаврилович

Отец ребёнка: Прокопьев Гавриил

Рождение ребёнка
1768

Сын: Стрельцов Пантелеймон Гаврилович

Отец ребёнка: Прокопьев Гавриил

Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Прокопьев Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Прокопьев Гавриил

Смерть
Неизвестно

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