Харламова (Тиханычева) Тамара Александровна
Место рождения
Дата рождения29.04.1941
Дата смерти09.07.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1941
Рождение ребёнка
28.07.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Харламов Виктор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Харламов Виктор Иванович
Смерть
09.07.2004