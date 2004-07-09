Харламова (Тиханычева) Тамара Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харламова (Тиханычева) Тамара Александровна

Место рождения

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

29.04.1941

Дата смерти

09.07.2004

Пол

Женский

Отец

1917 г.р.

Мать

1915 г.р.

Муж

1939 г.р.

Дети

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Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1941

Отец: Тиханычев Александр Алексеевич

Мать: Тиханычева Татьяна Михайловна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
28.07.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Харламов Виктор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харламов Виктор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Харламов Виктор Иванович

Смерть
09.07.2004
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