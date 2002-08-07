Харламов Виктор Иванович
Место рождения
Дата рождения14.01.1939
Дата смерти07.08.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1939
Рождение ребёнка
28.07.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Харламова Тамара Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Харламова Тамара Александровна
Смерть
07.08.2002