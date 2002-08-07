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Харламов Виктор Иванович

Место рождения

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область

Дата рождения

14.01.1939

Дата смерти

07.08.2002

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1911 г.р.

Жена

1941 г.р.

Дети

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Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1939

Отец: Харламов Иван петрович

Мать: Харламова Петрова Анастасия Петровна

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
28.07.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Харламова Тамара Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Харламова Тамара Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Харламова Тамара Александровна

Смерть
07.08.2002
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
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