Турусов Никита Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турусов Никита Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Турусов Петр Захарович

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Турусова) Александра Никитична

Мать ребёнка: Турусова Агафья Федровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Турусова Агафья Федровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Турусова) Марфа Никитична

Мать ребёнка: Турусова Агафья Федровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Турусов Егор Никитич

Мать ребёнка: Турусова Агафья Федровна

Смерть
Неизвестно

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