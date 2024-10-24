Турусов Никита Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Турусов Петр Захарович
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Турусова) Александра Никитична
Мать ребёнка: Турусова Агафья Федровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Турусова Агафья Федровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Турусова) Марфа Никитична
Мать ребёнка: Турусова Агафья Федровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Турусов Егор Никитич
Мать ребёнка: Турусова Агафья Федровна
Смерть
Неизвестно