Турусова Агафья Федровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Турусова) Марфа Никитична
Отец ребёнка: Турусов Никита Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Турусов Егор Никитич
Отец ребёнка: Турусов Никита Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Турусова) Александра Никитична
Отец ребёнка: Турусов Никита Петрович
Смерть
Неизвестно