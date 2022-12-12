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Мишенькин Георгий Кириллович

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Место рождения

Оренбургская губерния, Оренбургский уезд, Каракипчаксая волость, хутор Рязанск

Дата рождения

1910

Дата смерти

16.05.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Мишенькин Кирилл

Мать: Мишенькина Наталья Гавриловна

Оренбургская губерния, Оренбургский уезд, Каракипчаксая волость, хутор Рязанск
Рождение ребёнка
10.05.1943

Сын: Мишенькин Анатолий Георгиевич

Мать ребёнка: Мишенькина Елена Андреевна

Прогресс, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
02.10.1950

Жена: Мишенькина Елена Андреевна

Алмала, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
16.05.1977
Киргизская ССР, Чуйская обл., Сокулукский р-н, с. Романовка
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