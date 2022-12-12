Мишенькин Георгий Кириллович
Место рожденияОренбургская губерния, Оренбургский уезд, Каракипчаксая волость, хутор Рязанск
Дата рождения1910
Дата смерти16.05.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Мишенькин Кирилл
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд, Каракипчаксая волость, хутор Рязанск
Рождение ребёнка
10.05.1943
Сын: Мишенькин Анатолий Георгиевич
Мать ребёнка: Мишенькина Елена Андреевна
Прогресс, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
02.10.1950
Алмала, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
16.05.1977
Киргизская ССР, Чуйская обл., Сокулукский р-н, с. Романовка