Мишенькина (Кожемяк) Елена Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мишенькина (Кожемяк) Елена Андреевна

Место рождения

Егорьевка, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

10.06.1910

Дата смерти

26.01.1993

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1910

Отец: Кожемяк Андрей Андреевич

Мать: Кожемяк (Давыдова) Домникия Ивановна

Егорьевка, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
10.05.1943

Сын: Мишенькин Анатолий Георгиевич

Отец ребёнка: Мишенькин Георгий Кириллович

Прогресс, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
02.10.1950

Муж: Мишенькин Георгий Кириллович

Алмала, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
26.01.1993
Благодарное, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

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