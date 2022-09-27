Мишенькина (Кожемяк) Елена Андреевна
Место рождения
Дата рождения10.06.1910
Дата смерти26.01.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1910
Рождение ребёнка
10.05.1943
Сын: Мишенькин Анатолий Георгиевич
Отец ребёнка: Мишенькин Георгий Кириллович
Прогресс, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
02.10.1950
Алмала, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
26.01.1993
Благодарное, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область