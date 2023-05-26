Кривощекова Феодосия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривощекова Феодосия Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.09.1899 ст.

Дочь: Фекла Степановна

Отец ребёнка: Кривощеков Степан Родионович

Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край
ГААК фонд 144 опись 5 д 843 запись 147 стр 175
Место жительства
1899
Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
07.04.1901 ст.

Сын: Кривощеков Георгий Степанович

Отец ребёнка: Кривощеков Степан Родионович

Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край
ф. 144, оп. 6. д. 324 стр. 25, запись 58 ГААК
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривощеков Степан Родионович

Смерть
Неизвестно
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