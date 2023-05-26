Кривощеков Степан Родионович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
24.09.1899 ст.
Дочь: Фекла Степановна
Мать ребёнка: Кривощекова Феодосия Сергеевна
ГААК фонд 144 опись 5 д 843 запись 147 стр 175
Место жительства
1899
Рождение ребёнка
07.04.1901 ст.
Сын: Кривощеков Георгий Степанович
Мать ребёнка: Кривощекова Феодосия Сергеевна
ф. 144, оп. 6. д. 324 стр. 25, запись 58 ГААК
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно