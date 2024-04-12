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(Кривощекова) Фекла Степановна

Место рождения

Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

24.09.1899 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1899 ст.

Отец: Кривощеков Степан Родионович

Мать: Кривощекова Феодосия Сергеевна

Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край
ГААК фонд 144 опись 5 д 843 запись 147 стр 175
Крещение
26.09.1899 ст.
Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край
ГААК фонд 144 опись 5 д 843 запись 147 стр 175 Богоявленская церковь с. Камень Фекла дочь крестьянина Пермской губернии , Соликамского уезда , Архангельской волости Степана Родионова Кривщекова и жен... Показать все
Смерть
Неизвестно
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