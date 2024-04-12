(Кривощекова) Фекла Степановна
Место рождения
Дата рождения24.09.1899 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1899 ст.
ГААК фонд 144 опись 5 д 843 запись 147 стр 175
Крещение
26.09.1899 ст.
ГААК фонд 144 опись 5 д 843 запись 147 стр 175 Богоявленская церковь с. Камень Фекла дочь крестьянина Пермской губернии , Соликамского уезда , Архангельской волости Степана Родионова Кривщекова и жен... Показать все
Смерть
Неизвестно