Инсафутдинова (Инсафутдинова) Галима Инсафутдиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1915
Дата смерти04.04.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1944
Рождение ребёнка
05.10.1948
Туймазы, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1952
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.04.1987