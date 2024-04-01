Инсафутдинова (Инсафутдинова) Галима Инсафутдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Инсафутдинова (Инсафутдинова) Галима Инсафутдиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1915

Дата смерти

04.04.1987

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1913 г.р.

Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шакиров Закир Шакирович

Рождение ребёнка
05.10.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шакиров Закир Шакирович

Туймазы, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шакиров Закир Шакирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шакиров Закир Шакирович

Смерть
04.04.1987
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