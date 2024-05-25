Шакиров Валерий Закирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шакиров Валерий Закирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1915 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: не указан

Мать: Инсафутдинова Галима Инсафутдиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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