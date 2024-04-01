Шакиров Закир Шакирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти2003
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Рождение ребёнка
1944
Рождение ребёнка
05.10.1948
Туймазы, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1952
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2003