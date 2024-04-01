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Шакиров Закир Шакирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

2003

Пол

Мужской

Отец

1879 г.р.

Мать

Жена

1915 г.р.

Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Кашапов Шакеретдин Кашафутдинович

Мать: Кашапова Шамсиямал Габдракиповна

Рождение ребёнка
1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Инсафутдинова Галима Инсафутдиновна

Рождение ребёнка
05.10.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Инсафутдинова Галима Инсафутдиновна

Туймазы, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Инсафутдинова Галима Инсафутдиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Инсафутдинова Галима Инсафутдиновна

Смерть
2003
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