Колесникова - Афанасьева Марфа (Корнеева)
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Сын: Колесников - Борднев Иоанн Андреев
Отец ребёнка: Колесников (афанасьев ,он Борднев) Андрей Алексеев
Сын: Борднев Пётр Андреев
Отец ребёнка: Колесников (афанасьев ,он Борднев) Андрей Алексеев
Дочь: Параскева Андреева
Отец ребёнка: Колесников (афанасьев ,он Борднев) Андрей Алексеев
Дочь: Варвара Андреева
Отец ребёнка: Колесников (афанасьев ,он Борднев) Андрей Алексеев
Дочь: Александра Андреева
Отец ребёнка: Колесников (афанасьев ,он Борднев) Андрей Алексеев
Дочь: Елизавета Андреева
Отец ребёнка: Колесников (афанасьев ,он Борднев) Андрей Алексеев
Сын: Колесников Михаил Андреев
Отец ребёнка: Колесников (афанасьев ,он Борднев) Андрей Алексеев
Дочь: Анна Андреева
Отец ребёнка: Колесников (афанасьев ,он Борднев) Андрей Алексеев
Сын: Афанасьев ,он Борднев Иван Андреев
Отец ребёнка: Колесников (афанасьев ,он Борднев) Андрей Алексеев