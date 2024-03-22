Колесникова - Афанасьева Марфа (Корнеева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесникова - Афанасьева Марфа (Корнеева)

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: ?

Мать: ?

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
13.02.1894

Муж: Колесников (афанасьев ,он Борднев) Андрей Алексеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.05.1895

Сын: Колесников - Борднев Иоанн Андреев

Отец ребёнка: Колесников (афанасьев ,он Борднев) Андрей Алексеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.10.1896

Сын: Борднев Пётр Андреев

Отец ребёнка: Колесников (афанасьев ,он Борднев) Андрей Алексеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.10.1898

Дочь: Параскева Андреева

Отец ребёнка: Колесников (афанасьев ,он Борднев) Андрей Алексеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1901

Дочь: Варвара Андреева

Отец ребёнка: Колесников (афанасьев ,он Борднев) Андрей Алексеев

Рождение ребёнка
28.04.1902

Дочь: Александра Андреева

Отец ребёнка: Колесников (афанасьев ,он Борднев) Андрей Алексеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.09.1903

Дочь: Елизавета Андреева

Отец ребёнка: Колесников (афанасьев ,он Борднев) Андрей Алексеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.11.1905

Сын: Колесников Михаил Андреев

Отец ребёнка: Колесников (афанасьев ,он Борднев) Андрей Алексеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.10.1909

Дочь: Анна Андреева

Отец ребёнка: Колесников (афанасьев ,он Борднев) Андрей Алексеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.11.1911

Сын: Афанасьев ,он Борднев Иван Андреев

Отец ребёнка: Колесников (афанасьев ,он Борднев) Андрей Алексеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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