Журавлева (Журавлева) Варвара Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖуравлева (Журавлева) Варвара Тихоновна

Журавлева (Журавлева) Варвара Тихоновна

avatar

Место рождения

с.Лебяжье Пальчиково, Татарстан

Дата рождения

03.12.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1915

Отец: Журавлев Тихон Нестерович

Мать: Журавлева Параскева (Евдокия) Алексеевна

с.Лебяжье Пальчиково, Татарстан
Рождение ребёнка
09.08.1937

Дочь: Сысоева Маргарита Ивановна

Отец ребёнка: Прохоров Иван Захарович

Тюбяк-Чекурча, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.05.1939

Дочь: Новоселова Алефтина Ивановна

Отец ребёнка: Прохоров Иван Захарович

Тюбяк-Чекурча, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
Похороны
13.10.1980
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close