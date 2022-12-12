Журавлева (Журавлева) Варвара Тихоновна
Место рожденияс.Лебяжье Пальчиково, Татарстан
Дата рождения03.12.1915
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1915
с.Лебяжье Пальчиково, Татарстан
Рождение ребёнка
09.08.1937
Дочь: Сысоева Маргарита Ивановна
Отец ребёнка: Прохоров Иван Захарович
Рождение ребёнка
16.05.1939
Дочь: Новоселова Алефтина Ивановна
Отец ребёнка: Прохоров Иван Захарович
Смерть
Неизвестно
Похороны
13.10.1980
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область