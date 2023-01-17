Журавлев Тихон Нестерович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Лукиных Екатерина Тихоновна
Мать ребёнка: Журавлева Параскева (Евдокия) Алексеевна
Рождение ребёнка
03.12.1915
Дочь: Журавлева Варвара Тихоновна
Мать ребёнка: Журавлева Параскева (Евдокия) Алексеевна
с.Лебяжье Пальчиково, Татарстан
Смерть
Неизвестно