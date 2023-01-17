Журавлев Тихон Нестерович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлев Тихон Нестерович

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Место рождения

Самарцево, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Журавлева Нестер Васильевич

Мать: Журавлева Евдокия Ефремовна

Самарцево, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Лукиных Екатерина Тихоновна

Мать ребёнка: Журавлева Параскева (Евдокия) Алексеевна

Рождение ребёнка
03.12.1915

Дочь: Журавлева Варвара Тихоновна

Мать ребёнка: Журавлева Параскева (Евдокия) Алексеевна

с.Лебяжье Пальчиково, Татарстан
Смерть
Неизвестно
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