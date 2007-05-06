Левина (Кислякова) Елена Михайловна
Место рожденияс.Арбузовка, Ивантеевский район, Саратовская область
Дата рождения20.08.1927
Дата смерти06.05.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1927
Отец: Кисляков Михаил
Рождение ребёнка
28.10.1946
Дочь: Осьмакова (Левина) Людмила Александровна
Отец ребёнка: Левин Александр Анфимович
Рождение ребёнка
11.05.1951
Дочь: Левина Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Левин Александр Анфимович
Бракосочетание
С 21.11.1958
Волжский, город Волжский, Волгоградская область
Смерть
06.05.2007