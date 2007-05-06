Левина (Кислякова) Елена Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левина (Кислякова) Елена Михайловна

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Место рождения

с.Арбузовка, Ивантеевский район, Саратовская область

Дата рождения

20.08.1927

Дата смерти

06.05.2007

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1927

Отец: Кисляков Михаил

Мать: Кислякова Ефросинья- Лаврентьевна

Рождение ребёнка
28.10.1946

Дочь: Осьмакова (Левина) Людмила Александровна

Отец ребёнка: Левин Александр Анфимович

Горный, Краснопартизанский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
11.05.1951

Дочь: Левина Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Левин Александр Анфимович

Горный, Краснопартизанский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
С 21.11.1958

Муж: Левин Александр Анфимович

Волжский, город Волжский, Волгоградская область
Смерть
06.05.2007

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