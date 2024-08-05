Метлина (Галкина) Ирина (Арина) Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Галкин Трофим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Исаева (Метлина) Татьяна Егоровна
Отец ребёнка: Метлин Егор Лукич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Метлин Егор Лукич
Рождение ребёнка
1901
Сын: Метлин Егор Егорович
Отец ребёнка: Метлин Егор Лукич
Рождение ребёнка
22.01.1905
Сын: Метлин Иван Егорович
Отец ребёнка: Метлин Егор Лукич
Рождение ребёнка
21.05.1907
Дочь: Пищенкова (Метлина) Елена Егоровна
Отец ребёнка: Метлин Егор Лукич