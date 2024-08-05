Метлина (Галкина) Ирина (Арина) Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Метлина (Галкина) Ирина (Арина) Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Галкин Трофим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Исаева (Метлина) Татьяна Егоровна

Отец ребёнка: Метлин Егор Лукич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Метлин Егор Лукич

Рождение ребёнка
1901

Сын: Метлин Егор Егорович

Отец ребёнка: Метлин Егор Лукич

Рождение ребёнка
22.01.1905

Сын: Метлин Иван Егорович

Отец ребёнка: Метлин Егор Лукич

Рождение ребёнка
21.05.1907

Дочь: Пищенкова (Метлина) Елена Егоровна

Отец ребёнка: Метлин Егор Лукич

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