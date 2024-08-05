Метлин Егор Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти28.07.1942
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Метлина Татьяна Егоровна
Мать ребёнка: Метлина (Седова) Александра Семеновна
Рождение ребёнка
24.12.1924
Мать ребёнка: Метлина (Седова) Александра Семеновна
Печи, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.05.1927
Мать ребёнка: Метлина (Седова) Александра Семеновна
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Метлина Анастасия Егоровна
Мать ребёнка: Метлина (Седова) Александра Семеновна
Рождение ребёнка
26.06.1932
Сын: Метлин Иван Егорович
Мать ребёнка: Метлина (Седова) Александра Семеновна
Рождение ребёнка
21.12.1937
Мать ребёнка: Метлина (Седова) Александра Семеновна
Рождение ребёнка
06.06.1939
Мать ребёнка: Метлина (Седова) Александра Семеновна
Смерть
28.07.1942
Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область