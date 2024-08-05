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Метлин Егор Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

28.07.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Метлин Егор Лукич

Мать: Метлина (Галкина) Ирина (Арина) Трофимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Метлина (Седова) Александра Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Метлина Татьяна Егоровна

Мать ребёнка: Метлина (Седова) Александра Семеновна

Курилиха, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.12.1924

Сын: Метлин Фёдор Егорович

Мать ребёнка: Метлина (Седова) Александра Семеновна

Печи, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.05.1927

Сын: Метлин Николай Егорович

Мать ребёнка: Метлина (Седова) Александра Семеновна

Курилиха, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Метлина Анастасия Егоровна

Мать ребёнка: Метлина (Седова) Александра Семеновна

Курилиха, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.06.1932

Сын: Метлин Иван Егорович

Мать ребёнка: Метлина (Седова) Александра Семеновна

Курилиха, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
21.12.1937

Сын: Метлин Владимир Егорович

Мать ребёнка: Метлина (Седова) Александра Семеновна

Курилиха, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.06.1939

Сын: Метлин Василий Егорович

Мать ребёнка: Метлина (Седова) Александра Семеновна

Курилиха, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
28.07.1942
Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область

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