Бурьягина Евдокия Филиппова
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1939
Дата смерти21.05.2014
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1939
Отец: Филипов Максим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.11.1966
Дочь: Деняпкина Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Бурьягин Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
16.09.1968
Дочь: Федоренко Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Бурьягин Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
09.05.1970
Сын: Бурьягин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Бурьягин Василий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.05.2014