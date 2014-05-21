Бурьягина Евдокия Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурьягина Евдокия Филиппова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1939

Дата смерти

21.05.2014

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1939

Отец: Филипов Максим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.11.1966

Дочь: Деняпкина Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Бурьягин Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
16.09.1968

Дочь: Федоренко Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Бурьягин Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
09.05.1970

Сын: Бурьягин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Бурьягин Василий Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурьягин Василий Алексеевич

Смерть
21.05.2014
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