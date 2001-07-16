Федоренко Людмила Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.09.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1968
Рождение ребёнка
01.04.1989
Дочь: Анацкая Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Федоренко Сергей Вячеславович
Рождение ребёнка
12.01.1993
Отец ребёнка: Федоренко Сергей Вячеславович
Рождение ребёнка
23.01.1994
Дочь: Гокжаева Ксения Сергеевна
Отец ребёнка: Федоренко Сергей Вячеславович
Рождение ребёнка
22.07.2001
Дочь: Федоренко Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Федоренко Сергей Вячеславович
Бракосочетание
Неизвестно