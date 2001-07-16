Федоренко Людмила Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федоренко Людмила Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.09.1968

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1968

Отец: Бурьягин Василий Алексеевич

Мать: Бурьягина Евдокия Филиппова

Рождение ребёнка
01.04.1989

Дочь: Анацкая Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Федоренко Сергей Вячеславович

Рождение ребёнка
12.01.1993

Сын: Федоренко Илья Сергеевич

Отец ребёнка: Федоренко Сергей Вячеславович

Рождение ребёнка
23.01.1994

Дочь: Гокжаева Ксения Сергеевна

Отец ребёнка: Федоренко Сергей Вячеславович

Рождение ребёнка
22.07.2001

Дочь: Федоренко Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Федоренко Сергей Вячеславович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федоренко Сергей Вячеславович

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