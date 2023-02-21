Филипов Максим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филипов Максим

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.03.1939

Дочь: Бурьягина Евдокия Филиппова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филипов Петр Максимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филипов Александр Максимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филипов Григорий Максимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филипова Татьяна Максимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филипов Иван Максимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филипов Николай Максимович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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