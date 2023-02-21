Филипов Максим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.03.1939
Дочь: Бурьягина Евдокия Филиппова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филипов Александр Максимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филипов Григорий Максимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филипова Татьяна Максимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филипов Николай Максимович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно