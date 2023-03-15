Мазницына (Цыбина) Ольга
Место рожденияЧарджоу, Туркменистан
Дата рождения24.05.1953
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1953
Отец: Цыбин Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.12.1974
Сын: Мазницын Анатолий
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно