Цыбин Анатолий
Место рожденияЧарджоу, Туркменистан
Дата рождения30.09.1931
Дата смерти30.10.1990
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1931
Отец: Цыбин Денис
Мать: не указана
Чарджоу, Туркменистан
Рождение ребёнка
24.05.1953
Дочь: Мазницына Ольга
Мать ребёнка: Цыбина Пелагея
Чарджоу, Туркменистан
Рождение ребёнка
16.09.1966
Дочь: Паднюк Светлана
Мать ребёнка: Цыбина Пелагея
Чарджоу, Туркменистан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Цыбина Пелагея
Смерть
30.10.1990
Чарджоу, Туркменистан
Чарджоу, Туркменистан