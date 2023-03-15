Цыбина (Козырева) Пелагея
Место рождения
Дата рождения05.08.1930
Дата смерти22.02.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1930
Отец: Козырев Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Цыбин Анатолий
Рождение ребёнка
24.05.1953
Дочь: Мазницына (Цыбина) Ольга
Отец ребёнка: Цыбин Анатолий
Рождение ребёнка
16.09.1966
Дочь: Паднюк (Цыбина) Светлана
Отец ребёнка: Цыбин Анатолий
Смерть
22.02.1992
Чарджоу, Туркменистан
Похороны
Неизвестно
Чарджоу, Туркменистан