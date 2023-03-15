Цыбина (Козырева) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыбина (Козырева) Пелагея

Место рождения

Благодарное, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

05.08.1930

Дата смерти

22.02.1992

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1930

Отец: Козырев Дмитрий

Мать: Козырева (Кабардина) Татьяна

Благодарное, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цыбин Анатолий

Рождение ребёнка
24.05.1953

Дочь: Мазницына (Цыбина) Ольга

Отец ребёнка: Цыбин Анатолий

Рождение ребёнка
16.09.1966

Дочь: Паднюк (Цыбина) Светлана

Отец ребёнка: Цыбин Анатолий

Смерть
22.02.1992
Чарджоу, Туркменистан
Похороны
Неизвестно
Чарджоу, Туркменистан

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