Теняшов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Теняшов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Теняшов Николай Александрович

Мать ребёнка: Бодрягина - Теняшова Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бодрягина - Теняшова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Теняшова) Евдокия Александровна

Мать ребёнка: Бодрягина - Теняшова Екатерина

Смерть
Неизвестно

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