Теняшов Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Теняшов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Теняшов Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Теняшов Сергей Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Теняшова) Светлана Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно