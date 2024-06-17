Теняшов Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Теняшов Николай Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Теняшов Александр

Мать: Бодрягина - Теняшова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Теняшов Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Теняшов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Теняшова) Светлана Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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