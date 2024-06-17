Бодрягина - Теняшова Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бодрягина - Теняшова Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Теняшов Николай Александрович

Отец ребёнка: Теняшов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Теняшов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бодрягин Николай Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Теняшова) Евдокия Александровна

Отец ребёнка: Теняшов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бодрягин Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Бодрягин Николай Максимович

Смерть
Неизвестно

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