Бодрягина - Теняшова Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Теняшов Николай Александрович
Отец ребёнка: Теняшов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Теняшов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Теняшова) Евдокия Александровна
Отец ребёнка: Теняшов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бодрягин Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Бодрягин Николай Максимович
Смерть
Неизвестно