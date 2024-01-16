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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Голыгина Клавдия Вуколовна

Отец ребёнка: Летовальцев Вукола

Рождение ребёнка
1874

Сын: Летовальцев Степан Вуколович

Отец ребёнка: Летовальцев Вукола

Рождение ребёнка
1889

Сын: Летовальцев Павел Вуколович

Отец ребёнка: Летовальцев Вукола

Рождение ребёнка
1894

Сын: Летовальцев Яков Вуколович

Отец ребёнка: Летовальцев Вукола

Смерть
Неизвестно
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