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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Голыгина Клавдия Вуколовна
Отец ребёнка: Летовальцев Вукола
Рождение ребёнка
1874
Сын: Летовальцев Степан Вуколович
Отец ребёнка: Летовальцев Вукола
Рождение ребёнка
1889
Сын: Летовальцев Павел Вуколович
Отец ребёнка: Летовальцев Вукола
Рождение ребёнка
1894
Сын: Летовальцев Яков Вуколович
Отец ребёнка: Летовальцев Вукола
Смерть
Неизвестно