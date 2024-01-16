Летовальцев Вукола
Место рожденияд. Семенцово Займище
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Мать: Евдокия Зиновьевна
д. Семенцово Займище
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Голыгина Клавдия Вуколовна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1874
Сын: Летовальцев Степан Вуколович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1889
Сын: Летовальцев Павел Вуколович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1894
Сын: Летовальцев Яков Вуколович
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно