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Летовальцев Вукола

Место рождения

д. Семенцово Займище

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: Евдокия Зиновьевна

д. Семенцово Займище
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Голыгина Клавдия Вуколовна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1874

Сын: Летовальцев Степан Вуколович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1889

Сын: Летовальцев Павел Вуколович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1894

Сын: Летовальцев Яков Вуколович

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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