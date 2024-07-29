Амосова (Никулина) Лидия Ильинична 24.06.1926 — найти родственников по фамилии на Familio
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Амосова (Никулина) Лидия Ильинична

Место рождения

Погост Наволочный, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

24.06.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1898 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

ДЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1926

Отец: Никулин Илья Матвеевич

Мать: Никулина Клавдия Ивановна

Погост Наволочный, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Амосов Андрей Анатольевич

Отец ребёнка: Амосов Анатолий Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Амосов Анатолий Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Амосов Анатолий Федорович

Рождение ребёнка
08.04.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Амосов Анатолий Федорович

Тарза, Няндомский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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