Амосова (Никулина) Лидия Ильинична
Место рождения
Дата рождения24.06.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1926
Отец: Никулин Илья Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Амосов Андрей Анатольевич
Отец ребёнка: Амосов Анатолий Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.04.1959
Тарза, Няндомский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно